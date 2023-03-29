Zlatko Dalic: Takımım muazzam oynadı Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takım karşısında kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından Bursa tribünlerine övgülerde bulundu ve bu atmosferi asla unutmayacağını söyledi.

AA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 90 dakikayı değerlendirdi.

"Takımım muazzam oynadı"

Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İlk 20 dakikada bazı hatalar yaptık ancak iki şans bulduk ve golleri bulduk. Takımım muazzam oynadı. Türkiye'yi tebrik ederim, kıran kırana bir mücadele oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Gelen halka da teşekkür ederim, güzel bir atmosfer vardı. 2-0'dan sonra hatalarımız vardı. Kalecimiz Livakovic iyiydi ve maçı aldık."

"Luka Modric'i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum"

Tribünlerin Modric'i alkışlamasına da değinen başarılı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Luka Modric'i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir atmosferdi. Türk takımı kaybetmiş olsa bile taraftarın bu tavrı bizi mutlu etti. Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım. Luka Modric dünya çapında bir oyuncu. Bize kattıkları için ona teşekkür ediyorum."

"İyi ki Modric bizimle birlikte"

Dalic ayrıca, şu şekilde konuştu: