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    Ali Türkkan, Olimpiyat'ta gümüş madalya kazandı

    Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Ali Türkkan,"Bu madalyayı Cumhuriyetimizin 99. yılında tüm Türkiye'ye armağan ediyorum." açıklamasını yaptı.
    • 30.10.2022 - 15:32
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    Ali Türkkan, Olimpiyat'ta gümüş madalya kazandı

    Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından Güney Fransa'da düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

    Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, kadrosunda Ayhancan Güven ve Ali Türkkan'ın da bulunduğu ve birçok branşta uluslararası nitelikte sporcu yetiştiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenen "Team Türkiye", organizasyonda 8 ayrı branşta 10 sporcu ile mücadele etti.

    Gümüş madalyayı aldı

    2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener'le birlikte Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı.

    Ali Türkkan, Olimpiyat ta gümüş madalya kazandı #1

    İlk 3'e kalmayı garantiledi

    Başarılı pilot Ali Türkkan, zorlu rallinin 2 gününde ilk 3'e kalmayı garantiledi. Son gün yapılan özel rallide co-pilotu Burak Erdener'le birlikte hata yapmayan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Ali Türkkan, Olimpiyat ta gümüş madalya kazandı #2

    "29 Ekim'de Türkiye adına piste çıktığım için çok heyecanlıydım"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Ali Türkkan, "29 Ekim'de Türkiye adına piste çıktığım için çok heyecanlıydım. Olimpiyatlardan madalya kazanarak dönmem gerektiğini biliyordum. Bu madalyayı Cumhuriyetimizin 99. yılında tüm Türkiye'ye armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ali Türkkan, Olimpiyat ta gümüş madalya kazandı #3


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