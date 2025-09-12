Ayhancan Güven, DTM'nin Avusturya'daki 7. ayağında piste çıkacak

Abone ol: Google News

12.09.2025 18:18
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenecek 7. ayağında yarışacak.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarışlar için direksiyon başına geçecek.

İLK YARIŞ YARIN

Yarın TSİ 10.10’da sıralama turları, TSİ 14.30’da da hafta sonunun ilk yarışı başlayacak. Red Bull sporcusu Ayhancan, Sachsenring'deki 6. ayağın son yarışını kazandığı için mücadeleye, 20 kilo ağırlık eklenen aracıyla çıkacak.

14 Eylül Pazar günü ise TSİ 10.15’te sıralama turları, TSİ 14.30’da ikinci yarış yapılacak.

AYHANCAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Avusturya ayağı öncesi Lucas Auer, 151 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor. Auer'i, 149 puanla Jack Aitken ve 145 puanla Ayhancan takip ediyor.

