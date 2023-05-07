Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da zirveyi kaptı Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında ikinci yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

AA

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında milli sporcu Bahattin Sofuoğlu yarıştı.

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Bahattin, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışı uzun süre önde götürdü.

İlk galibiyetini aldı

Son 3 tur kala üçüncü sıraya gerileyen Bahattin, bir tur sonra yaptığı atakla yeniden ilk sıraya yerleşti. Son bölümde liderliği koruyan Bahattin, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli motosikletçi, böylece Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk galibiyetini İspanya'da elde etti. Red Bull sporcusu Bahattin, dünkü ilk yarışta üçüncü sırada yer alarak organizasyonda kariyerinin ilk podyum sevincini yaşamıştı.

Genel klasmanda yedinciliğe yükseldi

İspanya'daki ikinci yarışta Bahattin'in takım arkadaşı Alman Marcel Schroetter ikinci, İtalyan Stefano Manzi üçüncü sırada yer aldı. Genel klasman lideri İtalyan Nicolo Bulega ise yarış dışı kaldı.

Genel klasmanda yedinciliğe yükselen Bahattin Sofuoğlu, ilk zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün ilk podyum gelmişti, bugün ilk sıradayız. Çok mutluyum. Kenan Sofuoğlu gibi bir efsanenin arkasından kazanmış olmak çok güzel." diye konuştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağına 2-4 Haziran tarihlerinde İtalya ev sahipliği yapacak.