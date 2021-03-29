Bahreyn'de zafer Lewis Hamilton'un

Formula 1'in Bahreyn ayağı nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Son şampiyon Lewis Hamilton, Max Verstappen'in önünde yarışı birinci sırada bitirdi.

Formula 1'de büyük çekişmeye sahne olan sezonun ilk yarışını Bahreyn Grand Prix'sini son şampiyon Lewis Hamilton kazandı.

Yarışa pole pozisyonda başlayan Max Verstappen ise damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

HAMILTON GALİBİYETLE BAŞLADI

Foruma 1'in 7 şampiyonluk apoletli ismi Lewis Hamilton, Red Bull'dan Max Verstappen'le girdiği bıçak sırtındaki yarışı 1.32.03.897'lik derecesiyle kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Yarışa pole pozisyonda başlayan Verstappen, Britanyalı sürücüyü bitime 4 tur kala geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve damalı bayrağı rakibinin 0.745 saniye gerisinde tamamladı.

Marcedes sürücüsü Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas üçüncü sırada yarışı tamamladı; ancak yarıştaki en hızlı tur bonus puanını aldı. Kariyerinin 96. yarışını kazanan Hamilton rekorunu geliştirdi. 36 yaşındaki sürücü 2007'de McLaren ile başladığı Formula 1 kariyerinde her sezonda yarış kazanma geleneğini sürdürdü.

Mclaren'den Lando Norris, 4. oldu. Formasyon turlarında aracı duran Verstappen'in Meksikalı yeni takım arkadaşı Sergio Perez ise 5. oldu.

Ferrari'den Charles Leclerc 6., McLaren sürücüsü Avustralyalı DAniel Ricciardo ise 7. sırayı aldı. Ferrari adına ilk kez yarışan İspanyol Carlos Sainz ise 8. oldu. Japon çaylak Yuki Tsonoda ise AlphaTauri ile çıktığı ilk yarışta 9. oldu. Lance Stroll ise 10. oldu ve son puanı hanesine yazdırdı. 1960'dan bu yana ilk kez Formula 1'de yer alan Aston Martin, Stroll'la puan almayı başardı.

Aston Martin takımına geçen Alman pilot Sebastian Vettel, sıralama turlarında kural ihlalleri yaptığı gerekçesiyle son sıradan başladığı yarışı, 15. sırada tamamladı. Michael Schumacher'in oğlu Mick ise Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışta 16'ncı oldu.

Haas takımının diğer pilotu Rus Nikita Mazepin ise F1 kariyerindeki ilk yarışta kaza yaparak derece alamadı. Alpine takımıyla pistlere uzun bir aranın ardından dönen Fernando Alonso, Williams'tan Nicholas Latifi, AlphaTauri'den Pierre Gasly, yarışı tamamlayamayan diğer pilotlar oldu.

Formula 1'de İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı, 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12

5. Sergio Perez (Meksika): 10

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 41

2. Red Bull: 28

3. McLaren: 18

4. Ferrari: 12

5. AlphaTauri: 2