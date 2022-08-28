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- Belçika'da zafer Max Verstappen'in
Belçika'da zafer Max Verstappen'in
- 28.08.2022 - 18:27
Formula 1'deki yaz arası Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen Belçika GP ile sona erdi.
Hava sıcaklığının ve lastik aşınmasının beklenenden yüksek olduğu yarışa 14. sıradan başlayan Max Verstappen, galibiyete ulaştı. Sergio Perez yarışı ikinci sırada, Calos Sainz ise 3.sırada tamamlayarak podyumu oluşturdu.
Verstappen, liderliğini sürdürüyor
Sezonun 14. yarışının ardından Verstappen, en hızlı tur puanını da almasıyla puanını 284'e çıkardı. Perez, ikinci olmasının ardından 191 puanla ikinci sıraya yükselirken 188 puana yükselen Leclerc pilotlar şampiyonasında 3. sıraya geriledi. Verstappen Belçika'ya 80 puan farkla gelirken Belçika'dan 93 puan farkla ayrılmış oldu.
Takımlar sıralmasında birinci Red Bull
Takımlar şampiyonasında ise lider Red Bull ile ikinci sıradaki Ferrari arasındaki puan farkı 118'e yükselirken 4. sıradaki Alpine, 5. sıradaki McLaren ile puan farkını 20'ye çıkardı.
Sezonun 15. yarışı olan Hollanda GP, önümüzdeki hafta sonu Zandvoort pistinde gerçekleştirilecek.