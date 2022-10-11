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    Cem Bölükbaşı artık Formula 1 oyununda

    Formula 1'in video oyunu F1 22'nin son güncellemesinde Cem Bölükbaşı da oyuna dahil oldu.
    • 11.10.2022 - 21:41
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    Cem Bölükbaşı artık Formula 1 oyununda

    Formula 1'in video oyunu F1 2022'de Cem Bölükbaşı da yer aldı.

    Haziran ayında piyasaya sürülen oyunda yer almayan Cem Bölükbaşı, son güncellemeyle birlikte oyuna eklendi.

    "Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebileceğime hala inanamıyorum"

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bölükbaşı, "Formula 1 2022 oyununda artık ben de varım!! Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebildiğime hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Kariyerine E Spor'da başlayan Cem Bölükbaşı, Formula 2'ye kadar yükseldi. 20 Kasım'da Formula 2'de sezonun son yarışı koşulacak.

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