Cem Bölükbaşı, Japonya'daki ikinci yarışında 17. oldu

AA
Super Formula Şampiyonası'nda milli sporcu Cem Bölükbaşı, 8. bitirdiği ilk yarışın ardından Japonya'da ikinci kez piste çıktı.
Oyama kasabasındaki 4,5 kilometrelik Fuji Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 41 tur üzerinden yapıldı.
Cem Bölükbaşı 17. oldu
TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 18. sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı 17. sırada gördü.
Nojiri, yarışı lider bitirdi
Tomoki Nojiri (Red Bull MUGEN takımı) birinci, Sho Tsuboi 2'nci (Inging), Kenta Yamashita (Kondo) ise 3'üncü sırayı aldı. Super Formula'da sezonun 3. yarışı 23 Nisan'da düzenlenecek.