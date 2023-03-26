Deniz Öncü, mekanik problem yaşadığı yarışta 10. oldu

AA
19 yaşındaki genç motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz etabında mekanik problem yaşadı ve pit yolundan başladığı yarışta 10. oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, FIM Moto3 sınıfında genç sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla sezonun ilk yarışında Algarve Pisti'ne çıktı.
10. oldu ve puan aldı
Yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarışa pit yolundan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, 10. oldu ve puan almayı başardı.
Yarışı, Red Bull KTM Tech3 takımından Daniel Holgado kazanırken BOE Motorsports ekibinden David Munoz ikinci, MT Helmets-MSI takımından Diogo Moreira ise üçüncü sırada yer aldı.