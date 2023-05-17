Emilia Romagna GP'si iptal oldu Formula 1'de bu hafta sonu düzenlenecek Emilia Romagna GP'si, yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Formula 1'de sezonun 6. yarışı Imola GP, Emilia Romagna bölgesindeki yoğun yağış ve sel tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Takımların bugün piste çıkışı yasaklandı ve Formula 1, pist yönetimi ve yerel yönetim arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

"İptal etme kararı aldık"

Toplantıdan sonra yapılan açıklama şu şekilde:

"Yarışı taraftarlar, takımlar ve çalışanlar için güvenli koşullarda gerçekleştirmek mümkün olmadığı için iptal etme kararı aldık. Bu zor koşullarda yerel yönetime ve acil servislere daha fazla baskı yüklemenin doğru olmayacağını düşündük."

Emilia Romagna Grand Prix'sinin başka bir tarihte yapılıp yapılmayacağına dair bilgilendirmede bulunulmadı.

Vatandaşların evde kalmaları gerektiği tavsiye edildi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesi, birkaç haftadır fırtınalara gark olmuştu. Sivil Koruma Dairesi'nin pazartesi yaptığı alarm uyarısının ardından Ulusal Kriz Birimi ve yerel yöneticiler arasında toplantı gerçekleştirildi. Vatandaşların olabildiğince evde kalmaları gerektiği yönünde tavsiye kararı çıktı.

Imola GP için hem İtalya'dan hem de çevre ülkelerden pek çok Formula 1 tutkunu bu bölgeye akın edecekti.