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    Eski Formula 1 pilotu Zanardi rehabilitasyona kaldırıldı

    Kaza geçiren Formula 1'in eski pilotu Zanardi, tedavisinin ardında rehabilitasyon kliniğine nakledildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 17:02
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    Eski Formula 1 pilotu Zanardi rehabilitasyona kaldırıldı

    El bisikleti yarışı sırasında geçen ay kamyonla çarpışarak ağır yaralanan eski Formula 1 pilotu ve paralimpik İtalyan sporcu Alex Zanardi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek, sinir hastalıkları rehabilitasyon kliniğine kaldırıldı.

    İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir aydır Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesi'nde tedavi gören 53 yaşındaki sporcunun, taburcu edilerek sinir hastalıkları rehabilitasyon kliniğine nakledildiği kaydedildi.

    Uyutulmasına ara verilmesinin ardından kalp-solunum ve metabolik değerlerinin normal seyrettiği gözlenen Zanardi'nin, ayrıca genel klinik koşullarının stabil olması ve de nörolojik durumunun izin vermesi neticesinde taburcu edildiği belirtildi.

    Eski Formula 1 pilotu Zanardi rehabilitasyona kaldırıldı #1

    EL BİSİKLETİ YARIŞINDA KAMYONLA ÇARPIŞMIŞTI

    Eski F1 pilotu olan Zanardi, 19 Haziran'da Toskana bölgesindeki Siena kenti yakınlarında bir kara yolunda arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı el bisikleti yarışı sırasında, kamyonla çarpışarak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından helikopterle Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesi'ne kaldırılan Zanardi, burada bir dizi operasyon geçirmişti.

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