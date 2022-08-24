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    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren'den ayrılıyor

    McLaren, Daniel Ricciardo'nun 2022 sezonun ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
    • 24.08.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:57
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    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren'den ayrılıyor

    Daniel Ricciardo ve McLaren, 2022 Formula 1 sezonunun sonunda yollarını ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Ricciardo'nun sözleşmesi 2023 yılında sona erecekti.

    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren den ayrılıyor #1

    Daniel Ricciardo, önümüzdeki sezon Alpine'in pilotu olacak

    Geçen yılki İtalya Grand Prix'sini kazanan Ricciardo, "Son iki sezondur McLaren Racing ailesinin bir parçası olmak bir ayrıcalıktı ancak Zak ve Andreas ile aylarca süren görüşmelerin ardından takımla olan sözleşmemi feshetmeye ve bunun sonunda karşılıklı olarak yolları ayırmaya karar verdik. Gelecekteki planlarımı zamanı gelince açıklayacağım." dedi.

    Avusturalyalı Daniel Ricciardo'nun önümüzdeki sezon Alpine'in pilotu olması bekleniyor.

    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren den ayrılıyor #2

    Oscar Piastri, McLaren'in yeni pilotu olacak

    33 yaşındaki pilot, ayrılığının ardından McLaren'in takıma kimi getireceği merak konusu oldu. ESPN'e göre, bu isim Formula 2'nin şampiyon sürücüsü Oscar Piastri olacak.

    Piastri'nin adı Alpine takımıyla da anılıyordu. Geçen günlerde Alpine, 21 yaşındaki sürücünün gelecek yıl Alonso'nun yerini alacağını açıklamıştı, ancak daha sonra Piastri, Fransız takımıyla yarışmayacağını belirtmişti.


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