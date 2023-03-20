Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso, yeniden üçüncü oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen sezonun ikinci yarışını üçüncü sırada tamamlamasına rağmen sonrasında aldığı 10 saniye cezası yüzünden derecesi dördüncülüğe gerileyen Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya verilen ceza, bir kez daha değerlendirildi.
Verilen ceza geri alındı
Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Aston Martin takımının itirazı sonrası yeni kanıtların ve sözlü ifadelerin ışığında kararın tekrar değerlendirildiği, Alonso'ya verilen cezanın geri alındığı belirtildi.
Yarışı üçüncü olarak bitirdi
Cezaya neden olan Aston Martin mekanikerlerinin "pit stop" sırasında araçla temas etmesinin, çalışma eylemi standardında değerlendirilebileceği ve kurallarda bu konuda net bir ifadenin yer almaması nedeniyle cezanın geri alındığı vurgulandı.
Bu sonuçla Alonso, yarışı ceza öncesindeki derecesi üçüncülükle bitirmiş sayıldı. Mercedes takımından George Russell'ın derecesi ise üçüncülükten dördüncülüğe geriledi.
10 saniye ceza verilmişti
Otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun, cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelenmişti.
Mekanikerlerin pit stop sırasında Alonso'nun aracına 5 saniye geçmeden dokunduğunu tespit eden komiserler, bu sebeple 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırmıştı.