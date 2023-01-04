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    Formula 1'de takım sayısı artıyor

    Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'de yer alan takım sayısının arttırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.
    • 04.01.2023 - 17:57
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 18:01
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    Formula 1'de takım sayısı artıyor

    Tamamlanan 2022 Formula 1 sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.

    Mevcut olan kurallarda Formula 1'de 10 takım yarışabiliyorken ilerleyen süreçte bu sayının artabileceği öğrenildi.

    "Yeni takımlar için ilgili süreci başlatmalarını istedim"

    Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, "Ekibimden Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alabilecek yeni takımlar için ilgili süreci başlatmalarını istedim." ifadelerini kullandı.

    Formula 1 de takım sayısı artıyor #1

    CEO, daha fazla takıma ihtiyaç yok demişti

    Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali ise yaptığı açıklamada, daha fazla takıma ihtiyaçları olmadığını söylemişti.


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