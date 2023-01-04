Formula 1'de takım sayısı artıyor

Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'de yer alan takım sayısının arttırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Tamamlanan 2022 Formula 1 sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.

Mevcut olan kurallarda Formula 1'de 10 takım yarışabiliyorken ilerleyen süreçte bu sayının artabileceği öğrenildi.

"Yeni takımlar için ilgili süreci başlatmalarını istedim"

Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, "Ekibimden Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alabilecek yeni takımlar için ilgili süreci başlatmalarını istedim." ifadelerini kullandı.

CEO, daha fazla takıma ihtiyaç yok demişti

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali ise yaptığı açıklamada, daha fazla takıma ihtiyaçları olmadığını söylemişti.