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    Haas, Rus Mazepin'in yerine Magnussen ile anlaştı

    Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 05:33
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    Haas, Rus Mazepin'in yerine Magnussen ile anlaştı

    F1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesiyle boşalan koltuğa 29 yaşındaki Kevin Magnussen'in oturacağı kaydedildi.

    MAGNUSSEN'İN F1 KARİYERİ

    Kariyerinde 2014 ve 2015 yıllarında McLaren, 2016 yılında Renault için yarışan Danimarkalı pilot, 2017-2020 yılları arasında da Haas'ın başarısı için mücadele etmişti.

    Haas, Rus Mazepin in yerine Magnussen ile anlaştı #1

    MAZEPİN, RUSYA'YA TEPKİ AMACIYLA GÖNDERİLDİ

    ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesini feshetmişti.

    Haas, Rus Mazepin in yerine Magnussen ile anlaştı #2


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