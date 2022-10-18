Lewis Hamilton'dan Max Verstappen itirafı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Max Verstappen'le aralarındaki saygının zaman zaman karşılık bulmadığını söyledi. Tecrübeli pilot, "Saygı her zaman karşılık bulmadı" dedi.

Formula 1'in son yıllarına, Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes'in yaşayan efsanesi Lewis Hamilton arasındaki rekabet damga vurdu.

Hollandalı sürücü Verstappen, geçtiğimiz yıl Hamilton ile son yarışın son turuna kadar savaşmış ve mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Verstappen, üst üste ikinci şampiyonluğunu aldı

Ancak Max'e şampiyonluğu getiren bu yarışa, zamanın Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin aldığı kararlar damga vurdu ve bir bakıma sonucunu etkilemiş oldu.

Bu olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve Verstappen, Japonya'da aldığı galibiyetle bitime dört yarış kala üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

"Travmatik bir deneyimden sonra herkes acı çeker"

Mercedes sürücüsü Hamilton, Sky İtalya'ya yaptığı açıklamada, Max'e kızgın olmadığını ancak o akşam yaşananlardan dolayı hâlâ üzgün olduğunu belirtti. Hamilton, "Travmatik bir deneyimden sonra herkes acı çeker. Sevilen birinin kaybı ya da bir ilişkinin sona ermesi fark etmez; bu olaylar travmatiktir." ifadesini kullandı.

"Ona kızgın değilim"

"Yarışmayı ailem dışındaki her şeyden çok seviyorum." diyen Büyük Britanyalı pilot, "Bu yüzden Abu Dhabi'de kaybetmek çok acı vericiydi. Ona kızgın değilim. Onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım." şeklinde konuştu.

"Saygı her zaman karşılık bulmadı"

Verstappen'in kendisi ile olan ilişkisine de değinen 37 yaşındaki sürücü, "Pist dışındayken aramızda, pist üstünde olduğu kadar saygı yoktu. Yani saygı her zaman karşılık bulmadı, belki bunun yaşla ilgisi olabilir ve zamanla geçebilir. Umarım bir noktada mücadeleye dönebiliriz." ifadesini kullandı.

Hamilton, 6'ıncı sırada yer alıyor

Max'in bu sezon muhteşem bir performans sergilediğini söyleyen Lewis Hamilton, Hollandalı sürücünün en hızlı araca sahip olduğunu ve iyi iş çıkardığını vurguladı.

Lewis Hamilton, 2022 Formula 1 sezonunda bitime 4 yarış kala topladığı 180 puan ile 6'ıncı sırada bulunuyor.