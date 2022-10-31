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    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci olurken, bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
    • 31.10.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 08:41
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    Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

    34. kez şampiyon oldu

    Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #1

    Schumacher ve Vettel'in rekorunu kırdı

    25 yaşındaki Verstappen, böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #2

    Hamilton ikinci, Perez ise üçüncü oldu

    Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #3

    Brezilya yarışı 13 Kasım'da

    Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #4

    Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #5

    Pilotlar

    1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

    2. Sergio Perez (Meksika): 280

    3. Charles Leclerc (Monako): 275

    4. George Russell (Büyük Britanya): 231

    5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #6

    Takımlar

    1. Red Bull: 696

    2. Ferrari: 487

    3. Mercedes: 447

    4. Alpine: 153

    5. McLaren: 146

    Meksika Grand Prix sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti #7


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