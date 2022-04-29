Mick Schumacher: İlk puanlarım çok yakında

Mick Schumacher son yarışında yaşadığı talihsizlikle 17. sıraya geriledi. Yarış sonrası, "Puan mücadelesi vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Formula 1, bu yeni formatı 2021'deki üç etkinlikte tanıttı ve sezonun ilk sprint yarışını geçtiğimiz hafta ,24 Nisan Pazar günü saat 16.00'da, Imola'da gerçekleştirdi.

Sprint yarışları, cumartesi günleri yapılıyor ve grand prix mesafesinin üçte biri kadar sürüyor. Bu format, pazar günü yapılacak asıl yarışın gridini belirliyor ve ilk sekize puanlar veriliyor.

Schumacher, 17. sıraya kadar geriledi

Haas için 2022 sezonu garajın bir tarafında oldukça iyi, diğer tarafında ise nispeten kötü devam etmekte. Kevin Magnussen, Imola'da bu sezon üçüncü kez puan alırken, Schumacher ilk tur attığı yarım spinin ardından 17. sıraya kadar geriledi, sonraki turlarda Variante Alta'da attığı spin sonrası ise puan şansı tamamen sona erdi.

Yarışın ardından kendisini değerlendiren Schumacher, "Startım ​​harika değildi, bu da her şeyi gereğinden fazla zorlaştırdı. Genel olarak, 2. ve 3. virajlar oldukça dardı. Yan yana birkaç araç vardı ve önde de birkaç araç vardı. Bu işimizi zaten kolaylaştırmıyordu, ne yazık ki sonrasında yarım spin sonrası değerli pozisyonlar kaybettik." dedi.

"Kaybettiğin sıraları geri almak için çok uğraşıyorsun"

Magnussen, VF-22'nin gücünü bir kez daha gösterirken, kariyerinin ilk puanlarının ne denli yakında olduğu sorulan Schumacher,

"Kesinlikle çok yakın. 10. sıra civarında olabilecek kadar hızımız olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için sezonun ilk puan fırsatı değildi, geçtiğimiz yarışlarda da birçok fırsat vardı. 2. ve 3. virajlarda çok agresif davrandım, belki de kötü bir startın ardından biraz fazla risk alıyordum. Açıkçası, o andan itibaren olup bitenler çok da önemli değil çünkü kaybettiğin sıraları geri almak için çok uğraşıyorsun. Dolayısıyla ıslak zeminde spin atıp çimene çıkmam pozisyonumuzu etkilemedi." dedi.

"Puan mücadelesi vermek istiyorum"

Magnussen'in ve Haas'ın bir kez daha maksimumu elde etmesini izlemek zorunda kalan Schumacher, henüz puan mücadelesine katılamadığı için rahatsız olduğunu itiraf etti.

Hüsrana uğrayıp uğramadığı sorulduğunda Schumacher,

"Bu durum, yükselen bir hayal kırıklığından ziyade sadece sinir bozucu bir mesele, çünkü ben puan mücadelesi vermek istiyorum. Yarışmaktan, en iyilerle puan mücadelesi vermekten zevk alıyorum. Bugün bunu yapacak araca sahip olduğumuzu düşünüyorum ama ne yazık ki doğru zamanda doğru yerde olamadım."

"Güzel anı bekliyorum"

Schumacher, her şeye rağmen şansının döneceğini düşünüyor. Formula 3 ve Formula 2'de şampiyonluğa ulaşan Alman pilot, her iki seride de ilk senesinde zorlanmasının ardından ikinci senesinde daha iyi performans sergilemişti. Bu duruma dikkat çeken Schumacher, sezonun kalanının "bir çığ gibi" gelebileceğine inanıyor.

"Geçmişte, ilk yarışların planlandığı gibi gitmediği şampiyonluk mücadeleleri verdim. Harika bir hafta sonu geçirdikten sonra başarılar bir çığ gibi yuvarlanıp geldi, bu yüzden sadece o güzel anı bekliyorum."