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    Raikkonen koronavirüse yakalandı

    Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 12:07
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    Raikkonen koronavirüse yakalandı

    Formula 1’in deneyimli pilotlarından Kimi Raikkonen’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    F1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün, Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi.

    Raikkonen koronavirüse yakalandı #1

    RAIKKONEN’İN YERİNE KUBICA YARIŞACAK

    Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotları Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.

    2006'da başladığı ancak 2011 sezonu öncesi geçirdiği kaza yüzünden ara verdiği F1 kariyerine 2019'da dönen 36 yaşındaki Kubica, katıldığı 97 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktı.

    Raikkonen koronavirüse yakalandı #2

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