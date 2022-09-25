Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.050
-0.59%
BTXN Coin
10.04
23.19%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 3'üncü oldu

    Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 20 turluk ikinci yarışta podyumun üçüncü basamağına çıktı.
    • 25.09.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 3'üncü oldu

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya etabı ikinci yarışını 3. sırada tamamladı.

    Yarışı 3'üncü sırada tamamladı

    Son Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona Pisti'ndeki 20 turluk ikinci yarışta podyumun üçüncü basamağına çıktı.

    Alex Lowes ve Scott Redding'in ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı ilk sırada geçti ve hafta sonunun üç yarışını da kazandı. Bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise yarışta ikinciliği elde etti.

    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya daki ikinci yarışta 3 üncü oldu #1

    Toprak, genel klasmanda 2'nci sırada

    Pilotlar klasmanında şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın 394 puanı bulunuyor. İspanyol pilotu 335 puanla Toprak Razgatlıoğlu, 327 puanla da Jonathan Rea takip ediyor.

    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya daki ikinci yarışta 3 üncü oldu #2


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı 
    İç Haber

    Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı 

    'Adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek'
    Politika

    'Adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek'

    Görüş Bildir