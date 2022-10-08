Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.570
0.55%
BTXN Coin
9.83
-5.84%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışını kazandı

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağının ilk yarışında birinci oldu.
    • 08.10.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışını kazandı

    Portimao kentinde bulunan 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki 9. etabın ilk yarışı, 14 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Toprak, bu sezon 9. yarış galibiyetini aldı

    Mücadeleye 2. cepten başlayan Pata Yamaha sürücüsü Toprak, 6. turda Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea'yı geride bırakarak bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı. Milli sporcu, bu sezon 9. yarış galibiyetini elde etti.

    Yarışta Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Jonathan Rea da üçüncü sırayı aldı.

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışını kazandı #1

    Genel klasmanda ikinci sırada

    Pilotlar klasmanında Bautista, 414 puanla zirvede, Toprak Razgatlıoğlu ise 360 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışını kazandı #2


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'dan geri alınan bölgeleri video ile paylaştı
    Dünya

    Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'dan geri alınan bölgeleri video ile paylaştı

    8 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    8 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Görüş Bildir