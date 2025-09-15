Abone ol: Google News

WRC'nin 11. etabı Şili Rallisi'ni Sebastien Ogier galip bitirdi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 11. ayağı Şili Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier ​​​​​​​kazandı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 08:56
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 11. ayağı Şili Rallisi'nde heyecan yaşandı.

Şili'de düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi 8 dünya şampiyonluğu bulunan Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastian Ogier, 2 saat 55 dakika 42.1 saniyeyle ilk sırada tamamladı.

Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinci, Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

OGIER LİDER OLDU

Pilotlar klasmanında 224 puana ulaşan Ogier, liderliğe yükseldi.

SIRADAKİ YARIŞLAR

WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.

