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Musleralı Uruguay Brezilya'dan 4 yedi

Musleralı Uruguay Brezilya'dan 4 yedi

Uruguay ile karşılaşan Brezilya, rakibini 4-1'lik skorla yenerek Dünya Kupası elemelerinde büyük bir avantajı elde etti.