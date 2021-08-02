Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz İstanbul'da

Tokyo 2020'de Olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz yurda döndü.

Tokyo 2020'de Olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz yurda döndü.

Okçuluğun altın çocuğu genç sporcumuz, İstanbul Havalimanı'nda çoşku ile karşılandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gazoz'un ilk sözleri "çok mutluyum" oldu.



Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Milli Okçu, "Bu madalyayı ben tek başıma aldım, şampiyon oldum anlamına gelmiyor" dedi.

Gülümsediği fotoğrafın hatırlatılması üzerine keyif aldığı her sürece şampiyon olacağını söyledi.

Olimpiyat şampiyonu Gazoz için "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.