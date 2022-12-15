Portekiz, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Portekiz, Fernando Santos ile yolları ayırdı

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi.

2022 Dünya Kupası'nda sona yaklaşırken turnuvaya erken veda eden takımlardaki yaprak dökümü devam ediyor.

Çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de de teknik direktör Fernando Santos'un geleceği merak ediliyordu.

Fernando Santos dönemi bitti

Portekiz Futbol Federasyonu deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni teknik direktör aranıyor Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edildi.

Ayrıca yeni teknik direktör arayışına başlandığı da resmen açıklandı.

Avrupa kupası kazandırdı

2014'ten beri görevi sürdüren Santos; Portekiz tarihindeki ilk kupa olan EURO 2016 başarısında takımın başında yer alıyordu. Aynı zamanda 2019 UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk da Fernando Santos döneminde geldi.