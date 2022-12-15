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    Portekiz, Fernando Santos ile yolları ayırdı

    2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 21:27
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    Portekiz, Fernando Santos ile yolları ayırdı

    2022 Dünya Kupası'nda sona yaklaşırken turnuvaya erken veda eden takımlardaki yaprak dökümü devam ediyor.

    Çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de de teknik direktör Fernando Santos'un geleceği merak ediliyordu.

    Fernando Santos dönemi bitti

    Portekiz Futbol Federasyonu deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

    Yeni teknik direktör aranıyor Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edildi.

    Ayrıca yeni teknik direktör arayışına başlandığı da resmen açıklandı.

    Avrupa kupası kazandırdı

    2014'ten beri görevi sürdüren Santos; Portekiz tarihindeki ilk kupa olan EURO 2016 başarısında takımın başında yer alıyordu. Aynı zamanda 2019 UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk da Fernando Santos döneminde geldi.

    Portekiz, Fernando Santos ile yolları ayırdı #1


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