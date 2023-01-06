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- Rizespor, Emrecan Uzunhan'a kancayı attı
Rizespor, Emrecan Uzunhan'a kancayı attı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor, Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan'ın peşinde.
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 14:25
- Güncelleme : 06.01.2023 - 14:36
Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan'a talip çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor, siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan'ı gündemine aldı.
Karadeniz ekibi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor
Karadeniz ekibinin, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.
Beşiktaş'a sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, bu sezon ikisi Süper Lig ikisi de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 maçta görev aldı.
Beşiktaş 2 milyon euro ödedi
Beşiktaş, Emrecan'ın bonservisi için İstanbulspor'a 2 milyon euro ödemişti.