Sacha Boey, Crystal Palace'ın radarında

İngiliz basını, Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace'ın Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtildi.

İngiliz basınından Standart'ta yer alan habere göre, Patrick Vieira'nın ekibi ara transfer döneminde sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor.

İngilizler yazdı: Wan Bissaka olmazsa Boey alınacak

Crystal Palace'ın sağ bek için ilk hedefinin, Manchester United'da forma giyen eski oyuncuları Wan Bissaka olduğu aktarıldı.

Kulübün, Wan Bissaka transferinde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında ise listesindeki diğer ismin Galatasaray'dan Sacha Boey olduğu yazıldı.

Bonservis beklentisi 20 milyon euro

Boey'in, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sezon başında gönderilecekken takımın yıldızlarından oldu

Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılan ancak daha sonra performansıyla formayı kapan Sacha Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

1 milyon euroya alındı

Öte yandan Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.