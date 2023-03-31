Sami Baki halterde yıldızlarda dünya şampiyonu oldu Milli halterci Sami Baki Kıymet, Yıldızlar Dünya Şampiyonası 96 kiloda 3 altın madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı.

AA

Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası 96 kiloda 3 altın madalya kazanan milli halterci Sami Baki Kıymet, dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres kentinde devam eden şampiyonada 96 kiloda podyuma çıkan Sami Baki, koparmada 145 kilo, silkmede 180 kilo ve toplamda 325 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar milli sporcuların kazandığı madalya sayısı 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 14 oldu.