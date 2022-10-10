Petrol
97.48
-0.45%
Euro
18.047
-0.30%
Dolar
18.5788
-0.20%
Altın
1.002
-1.18%
Borsa
3594
0.74%
Bitcoin
363.776
-0.67%
BTXN Coin
8.98
-7.42%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada oynanacak olan Celtic-Leipzig maçına atandı.
    • 10.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadı'nda 11 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

    UEFA dan Halil Umut Meler e görev #1


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    'İşsizlik oranını tek haneli seviyelere indirdik'
    Ekonomi

    'İşsizlik oranını tek haneli seviyelere indirdik'

    Volkswagen'den Çin'e 990 milyon dolarlık yatırım
    Otomobil

    Volkswagen'den Çin'e 990 milyon dolarlık yatırım

    Görüş Bildir