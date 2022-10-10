UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada oynanacak olan Celtic-Leipzig maçına atandı.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadı'nda 11 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.