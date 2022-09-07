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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. İşte sonuçlar..
    • 07.09.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 00:38
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.

    PSG, evinde Juventus'u yendi

    Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti.

    PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.

    Real Madrid, Celtic'i 3 golle geçti

    Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    E Grubu:

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Chelsea (İngiltere): 1-0

    Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    F Grubu:

    Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4

    Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    G Grubu:

    Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

    Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    H Grubu:

    Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1

    Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4


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