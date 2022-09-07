- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- 07.09.2022 - 00:22
- Güncelleme : 07.09.2022 - 00:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.
PSG, evinde Juventus'u yendi
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti.
PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.
Real Madrid, Celtic'i 3 golle geçti
Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Chelsea (İngiltere): 1-0
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1
F Grubu:
Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4
Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3
G Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4
H Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1
Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0