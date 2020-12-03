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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    H Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'ı 3-1 mağlup etmesiyle Avrupa kupalarına veda etti.
    • AA
    • 03.12.2020 - 02:14
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 08:50
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

    PSG, 10 KİŞİ KALAN MANU'YU 3-1 YENDİ

    H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YA VEDA ETTİ

    Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45+2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.

    Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.

    H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    GİROUD'DAN SEVİLLA'YA 4 GOL

    E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    BARCELONA ZORLANMADI

    G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona; Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    JUVENTUS, DİNAMO KİEV'E 3 ATTI

    Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

    F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabare kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

    E Grubu

    Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

    Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

    F Grubu

    Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

    Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

    G Grubu

    Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

    Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

    F Grubu

    Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

    Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

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