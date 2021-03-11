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    Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

    Leipzig maçında iyi bir performans sergileyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından haftanın 11'ine seçildi
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 17:22
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    Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

    Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın 11'i belirlendi.

    Liverpool-Leipzig karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan ve iyi bir performans sergileyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, en iyi 11'de yer aldı.

    Ozan, son 16 turu ilk maçlarının ardından da haftanın 11'ine seçilmişti.

    Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi nde haftanın 11 ine seçildi #1

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