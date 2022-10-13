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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 13.10.2022 - 00:47
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    A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

    Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti.

    Napoli turu garantiledi

    AA'nın haberine göre; gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Clob Brugge tarihinde bir ilki başardı

    B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

    Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

    Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Camp Nou'da gol düellosu

    Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Bayern Münih 4'te 4 yaptı

    Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    Liverpool, Rangers'a gol olup yağdı

    Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    Salah'tan 6 dakikada hat-trick

    68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde "hat-trick" yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

    İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2

    Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7

    B Grubu

    Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

    Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3

    C Grubu

    Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4

    Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3

    D Grubu

    Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

    Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #8


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