Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sevilla, Lille ile karşılaşacak. Peki, Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 4. hafta maçları ekrana gelecek.

Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında, Sevilla - Lille karşılaşması yayınlanacak.

Bu maçın favorisi bir adım öne çıkan Sevilla olurken, milli futbolcularımızın oynadığı Lille gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.

Ancak milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, hasta olduğu için bu dev maçta sahadaki yerini alamayacak.

Diğer maçlara oranla bizim için daha önemli olan Sevilla-Lille maçını izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Milli futbolcularımızın sahada olacağı maç için, "Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LİLLE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kasım Salı yani bugün saat 23:00'da başlayacak.

Mücadele EXXEN dijital platformundan ekranlarda olacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.