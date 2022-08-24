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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa grup aşamasına yükseldi.
    • 24.08.2022 - 00:23
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Portekiz ekibi Benfica, ilk maçta 2-0 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde de 3-0 üstünlük kurarak adını gruplara yazdırdı.

    Maccabi Haifa, Kızılyıldız'ı geçti

    Günün diğer karşılaşmasında ise İsrail takımı Maccabi Haifa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rakibini evinde 3-2 yenen İsrail temsilcisi gruplarda mücadele etme hakkı yakaladı.

    Karabağ'ı yenen Plzen, gruplara yükseldi

    AA'nın aktardığına göre; Play-off turunun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını evinde 2-1 yenen Viktoria Plzen, gruplara kalan bir başka takım oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.


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