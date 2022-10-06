UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..

E Grubu karşılaşmasında, Stamford Bridge’de Milan’ı ağırlayan Maviler, 24. dakikada Wesley Fofana, 56. dakikada Aubameyang ve 62. dakikada Reece James’in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlar gruptaki ilk galibiyetini alan Chelsea, puanını 4’e çıkardı. Milan ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı ve liderliği Salzburg’a kaptırdı.

AA'nın haberine göre; Avusturya ekibi Salzburg, E Grubu'nda konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i 71. dakikada Noah Okafor'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Bu galibiyetle Salzburg, 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

Leipzig, sahasında Celtic'i rahat geçti

F Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı, sahasında İskoçya ekibi Celtic'i 3-1 mağlup etti. Leipzig'in gollerini 27. dakikada Christopher Nkunku, 64 ve 77. dakikalarda Andre Silva, konuk ekibin golünü ise 47. dakikada Jota kaydetti.

Leipzig'in 3 puana ulaştığı grupta Celtic, bir puanla son sırada yer aldı.

Real Madrid 3'te 3 yaptı

F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i Rodrygo'nun 13 ve Vinicius Junior'un 28. dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Konuk takımın golü, 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Üçte üç yapan Real Madrid 9 puanla zirvede, Shakhtar Donetsk 4 puanla ikincilikte yer aldı.

City'den Kopenhag'a 5 gol

Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Manchester ekibinin gollerini, Erling Haaland 7 ve 32, David Khocholava (kendi kalesine) 39, Riyad Mahrez (penaltıdan) 55, Julian Alvarez 76. dakikada kaydetti.

Grupta üçüncü maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag bir puanla son sırada kaldı.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı.

Messi'nin golü, PSG'ye yetmedi

Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi.

40 takıma gol atan ilk futbolcu oldu

Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

Maçların sonuçları şöyle:

E Grubu

Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Salzburg (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-0

F Grubu

Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

Leipzig (Almanya)-Celtic (İskoçya): 3-1

G Grubu

Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0

Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4

H Grubu

Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1

Benfica (Portekiz)-PSG (Fransa): 1-1