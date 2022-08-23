Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak

Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçında oynanacak Kopenhag maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

"Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız"

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "Trabzon şehri ve halkı için tarihi bir gün. Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız. Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum." dedi.

"1.5 pozisyonda 5 gol yedik"

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum" diyen Avcı, "Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü vs. Yarın topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, oyun kontrolünü kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bakasetas'ın durumu yarın belli olacak"

Hamsik ve Bakasetas'ın durumundan da bahseden Avcı, "Hamsik'in tedavisi iyi gidiyor ancak yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumu da yarın belli olacak ancak zor gözüküyor." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Avcı, "Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz" dedi.