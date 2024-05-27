Arda Güler: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid- Dortmund maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak olan Devler Ligi finalinde İspanyol ekibinde Arda Güler, Alman devinde Salih Özcan sahne alacak.

"Çok gururluyum"

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Karşılaşma öncesinde konuşan milli futbolcu, final maçında oynamak istediğini söyledi.

İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok. Şampiyonlar Ligi'ni alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum. Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum.

"Türk halkının desteğinden çok mutluyum"

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan kupayı almak"

Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak.

Ancelotti'den Arda Güler sözleri

Diğer yandan etkinlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soruya "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." cevabını vermişti.

12 maçta 6 gol attı

Real Madrid'de bu sezon 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid, sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund finali ile kapatacak. İki takım arasındaki mücadele 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.