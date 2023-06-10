Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finaline hazır Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan takımı İnter arasında gerçekleştirilecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılaklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Dev mücadele öncesinde stat çevresinde ve içinde haftalardır hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

Taraftarlara Fan Zone bölgesi

Havadan görüntülenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı takip edecek taraftarlar için güney ve kuzey tribünü yakınında 20 bin kişilik 'Fan Zone' alanları kuruldu.

Özel hazırlanan bu 'Fan Zone' alanlarında kurulan sahnelerde her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek.

Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

Şampiyonlar Köyü kuruldu

Stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.

İstanbul'da ikinci final

Daha önce 2004-2005 sezonunda yine bir İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A ekibi Milan arasında oynanan final karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020-2021 sezonunda 2'nci kez bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktı fakat yaşanan koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı ve Portekiz ev sahipliğinde oynanmasına karar verildi. İstanbul bu yıl ise dev turvunaya ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Depremzedeler için kampanya

UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak.