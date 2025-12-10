Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesinde PSV Eindhoven'ı yendi

- Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Galibiyetle puanını 12'ye yükselten Atletico Madrid, gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak.
- PSV Eindhoven ise 8 puanla Newcastle United'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Hollanda takımı PSV Eindhoven ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.
ATLETICO GERİ DÖNDÜ
PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.
Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.
BİR GOL BİR ASİSTLE OYNADI
Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi.
ATLETICO'NUN RAKİBİ GALATASARAY
Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.