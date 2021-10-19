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Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 20:16
- Güncelleme : 19.10.2021 - 20:17
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları verilen kısa bir aranın ardından yeniden başladı.
3. haftanın grup maçları oynanırken, iki güçlü ve favori takım Atletico Madrid - Liverpool karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Bu karşılaşmada tek bir favori belirlemek zor olurken, futbolseverler ise bu müsabakayı kaçırmak istemiyor.
İki dev takımın nefes kesen mücadelesini izlemek isteyenler, maçın saat ve zaman bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ATLETİCO MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü yani bugün oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
ATLETİCO MADRİD - LİVERPOOLMAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.