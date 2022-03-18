Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Peki, Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Devlerin yarıştığı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi tüm hızıyla devam ediyor.

Son temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona'ya 2-1 kaybettiği ve elendiği Avrupa Ligi'nin ve diğerlerinin kura çekimi için nefesler tutuldu.

Galatasaray'ın tur biletini alamaması herkesi üzerken, çeyrek finaline kalan takımların eşleşmelerini izlemek isteyenler kura çekimi hakkında detayları araştırmaya başladı.

Futbolseverler bu kapsamda, "Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

AVRUPA KUPALARINDA KURA ÇEKİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü yani bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

Kura çekimine çeyrek finale yükselen; Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü yani bugün TSİ 17.00'de başlayacak.