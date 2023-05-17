Bakan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu, telefonla görüntülü arayarak kutladı.

"Finalde seni gururla izleyeceğiz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, telefon görüşmesinde, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu da desteği için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti ve İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.