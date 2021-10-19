Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken, birbirinden güçlü takımlar sahada kıran kırana bir mücadele sergiliyor. Peki Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler ligi olarak adlandırılan ve güçlü takımların sahne aldığı Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekrana taşıyan Şampiyonlar Ligi'nde, temsilcimiz Beşiktaş boy gösteriyor.

Temsilcimizin maçı dışında diğer maçlar yine futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Messi'nin ayrılığının ardından kan kaybeden ve yıldız transferi yapmayan Barcelona, Dinamo Kiev ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolu yakından takip edenler, "Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.