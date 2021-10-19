Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Benfica ile karşılaşacak. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa'nın en güçlü takımlarının yer aldığı kıran kırana mücadelelere sahne oluyor.

Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi maçları, 3. hafta grup mücadeleleri ile ekrana gelecek.

Maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilirken, Bayern Münih bir diğer güçlü takım olan Benfica ile karşılaşacak.

İki takımın favori olduğu maçta Bayern Münih bir adım öne çıkarken, Benfica ise gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.

Bu dev maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BENFİCA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

BENFİCA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.