Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. Muhtemel rakipler: PAOK, AZ Alkmaar ve Lokomotiva Zagreb.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak...

TEK MAÇ OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak.

Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

2. ÖN ELEMEDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri: PAOK (Yunanistan) AZ Alkmaar (Hollanda) Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

3. ÖN ELEMEDEKİ OLASI RAKİPLER

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. Tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

BENFİCA YA DA DİNAMO KİEV

3. Tur’da tek maç olarak oynanacak. Beşiktaş eğer bu engeli de aşarsa gruplar öncesinde son olarak rövanşlı Play-Off maçına çıkacak. 3. Tur’dan Benfica ile Dinamo Kiev de Play-Off’a çıkarsa Kartal’ın rakibi iki zorlu ekipten biri olacak.