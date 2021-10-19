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Borussia Dortmund - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 17:01
- Güncelleme : 19.10.2021 - 17:02
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken, grup maçlarında 3. hafta oynanacak.
Ekrana gelecek olan karşılaşmalar heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanırken Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
Maçın favorisi Almanya temsilcisi Borussia Dortmund olurken, Ajax ise gücünü göstermek için sahada olacak.
Bu maçı kaçırmak istemeyen ve Erling Haaland'ı izlemek isteyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Borussia Dortmund - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Borussia Dortmund - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
AJAX - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax - Borussia Dortmund maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Müsabaka Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.
AJAX - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.