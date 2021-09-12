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    Borussia Dortmund'dan Beşiktaş paylaşımı

    Borussia Dortmund'dan Beşiktaş paylaşımı

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, kritik maç öncesi sosyal medya hesabından "Come to Beşiktaş" paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlılardan da yanıt gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 12:01
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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

    "COME TO BEŞİKTAŞ"

    Alman kulübü şimdiden maçın havasına girerken sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" yazısı paylaşarak rakibine mesaj gönderdi.

    Borussia Dortmund dan Beşiktaş paylaşımı #1

    ROSIER'LE YANIT VERİLDİ

    İstanbul'daki kıran kırana maç öncesi siyah-beyazlılar da Rosier'in bir gifini paylaşarak Dortmund'a yanıt verdi.

    Borussia Dortmund dan Beşiktaş paylaşımı #2

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