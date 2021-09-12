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Borussia Dortmund'dan Beşiktaş paylaşımı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, kritik maç öncesi sosyal medya hesabından "Come to Beşiktaş" paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlılardan da yanıt gecikmedi.
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 10:52
- Güncelleme : 12.09.2021 - 12:01
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
"COME TO BEŞİKTAŞ"
Alman kulübü şimdiden maçın havasına girerken sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" yazısı paylaşarak rakibine mesaj gönderdi.
ROSIER'LE YANIT VERİLDİ
İstanbul'daki kıran kırana maç öncesi siyah-beyazlılar da Rosier'in bir gifini paylaşarak Dortmund'a yanıt verdi.