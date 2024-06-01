Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'da Geçtiğimiz haftalarda Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim, Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitti.

DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının oynanacağı İngiltere dünya futbolunun çok önemli isimlerini ağırlıyor.

Özellikle spor camiasından dünyanın önde gelen isimleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki büyük finali yerinde izlemek için başkente adeta akın etti.

O isimlerden biri de Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran ve yurt dışında en çok tanınan, bilinen isimlerden biri olan Fatih Terim’di.

Final maçını izlemek için Londra'da

Bir dönem İtalya’nın dev takımlarını çalıştıran teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde 69’uncu sezonun finalinde karşılaşacak Real Madrid - Borussia Dortmund maçını izlemek üzere Londra’ya geldi.

Terim Türkiye’den Londra’ya gelen diğer ünlü isimler gibi Avrupa futbolunun birincisinin belli olacağı karşılaşmada 2 Türk futbolcuyu finalde izlemenin heyecanına ortak olacak.

Real Madrid’te Arda Güler, Borussia Dortmund’da Salih Özcan Türk futbol seyircisine ayrı bir onur ve heyecan yaşatacak.

Sürpriz karşılaşma ve buluşmalar

Bu arada Londra hoş karşılaşmalara da ev sahipliği yaptı. Dünyanın gözünün ve kulağının olduğu başkentte Fatih Terim de güzel bir sürpriz yaşadı. Terim bir dönem teknik direktörlük yaptığı Milan’ın efsane yöneticilerinden Adriano Galliani’yle karşılaştı.

İki önemli futbol adamı ayak üstü neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Galliani, Fatih Terim’e jest yaparak onu birlik maç izlemeye davet etti.

İtalya'da unutulmadı

Öte yandan Türk futbolunun ‘’İmparator’’ lakaplı ismi Terim; 2000 yılında İtalya’nın AC Fiorentina takımıyla anlaşmıştı.

Fatih Terim, 18 Haziran 2001'de de İtalya futbolunun en büyük takımlarından Milan’la yine teknik direktör olarak sözleşme imzalamıştı.

Terim; 4 dönem Türkiye’nin 3 büyüğünden bir olan sarı kırmızlı takım Galatasaray’ı, 2 dönem de A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırmıştı.

İtalyan taraftarlar da tıpkı Türk futbol seyircisi gibi Fatih Terim’i ‘’İmparator’’ olarak biliyor ve çok seviyor.

İtalya’dan ayrılmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Terim unutulmadı.

Özellikle Fiorentina’lı taraftarlar takımlarının başında yeniden Fatih Terim’i görmek istediklerini belirtiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)