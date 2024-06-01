Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Kalbimiz ve desteğimiz seninle

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak.
Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu.
"Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle"
Yapılan açıklamada, şu mesaj paylaşıldı:
Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle.
"Ailem, teşekkür ederim"
Öte yandan milli futbolcudan eski kulübüne yanıt geldi.
Arda Güler, Fenerbahçe'nin kendisine başarı dileğinde bulunduğu paylaşıma, "Ailem, teşekkür ederim" yorumunda bulundu.
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