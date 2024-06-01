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Şampiyonlar Ligi



Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Kalbimiz ve desteğimiz seninle

Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Kalbimiz ve desteğimiz seninle Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu. Genç isim de yapılan paylaşıma yanıt verdi.